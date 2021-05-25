Joaquin 40 yaşında yeni sözleşme imzaladı
Temmuz ayında 40 yaşına girecek Joaquin, La Liga ekibi Betis ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Betis'in emektar futbolcusu Joaquin bir yıl daha La Liga ekibinde forma giyecek.
İspanyol ekibi, Temmuz ayında 40. yaşını kutlayacak futbolcunun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
Kariyeri boyunca Valencia, Malaga ve Fiorentina formaları da giyen Joaquin, altyapısında yetiştiği Betis'e 2015'te geri dönmüştü.
Kariyeri boyunca 52 kez İspanya Milli Takım forması giyen Joaquin ülkesi adına 4 gol kaydetti.