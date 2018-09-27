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Joachim Löw'den Türkiye açıklaması

UEFA'nın EURO 2024 kararı sonrası Almanya Milli Takımı teknik direktörü Löw, açıklamalarda bulundu.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:31
Joachim Löw'den Türkiye açıklaması

Alman Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw, EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesinin ardından CNN Türk canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu

Löw açıklamasında, "Biz çok seviniyoruz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye'yi de tebrik ederim inanılmaz bir efor gösterdiler. Türkiye futbola aşık bir ülke. Ama Türklerin de bir turnuva yapmalarını isterim. Bugün biz seviniyoruz, Türkler üzülüyor işin doğası bu ama düzenlemenizi isterim. EURO 2024'te Almanya'da yaşayan Türklerle bir olacağız" dedi

"Türkiye neden kaybetti?" sorusunu yanıtlayan Löw, "Bilmiyorum ama filminizden inanılmaz etkilendim. Müthiş bir film hazırlamışsınız, ben çok etkilenmiştim" ifadelerini kullandı

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:31
  1. MİLLİ TAKIMLAR
  2. Joachim Löw
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