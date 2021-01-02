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Spor Jimmy Floyd Hasselbaink, Burton Albion'ın teknik direktörlüğüne getirildi
Spor

Jimmy Floyd Hasselbaink, Burton Albion'ın teknik direktörlüğüne getirildi

Yeniakit Publisher
2021-01-02 11:00:57 -
Jimmy Floyd Hasselbaink, Burton Albion'ın teknik direktörlüğüne getirildi

İSTANBUL (AA) - İngiltere 3. Futbol Ligi (League One) ekibi Burton Albion, Jake Buxton'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jimmy Floyd Hasselbaink'i getirdi.

Burton Albion Kulübü, 48 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Hasselbaink ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Leeds United, Atletico Madrid, Chelsea, Middlesbrough gibi takımlarda forma giyen Hasselbaink, 2014-2015 sezonunda da Burton Albion'ı çalıştırmıştı. Hasselbaink ayrıca Royal Antwerp, Queens Park Rangers ve Northampton Town'da görev yapmıştı.

Ligde çıktığı 21 maçta 13 puan toplayan Burton Albion, son sırada bulunuyor.


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