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Kobi JICA ile deprem bölgesi arasında anlaşma
Kobi

JICA ile deprem bölgesi arasında anlaşma

Yeniakit Publisher
2024-04-30 08:38:00 -
JICA ile deprem bölgesi arasında anlaşma

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile deprem bölgeleri için anlaşma imzalandı.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Türkiye arasında depremden etkilenen bölgelerin yeniden yapılandırılmasında kullanılmak üzere 60 milyar Japon yeni tutarında kredi anlaşması imzalandı.

JİCA'dan yapılan yazılı açıklamada, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile "Deprem Afeti Acil Yeniden Yapılanma Projesi" kapsamında yaklaşık 60 milyar Japon yeni tutarında Japon ODA (Resmi Kalkınma Yardımı) kredisi sağlamak üzere anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Projeye ilişkin Nota Teatisinin de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi arasında imzalandığı bilgisi verildi.

İmza töreninin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve JICA Başkanı Akihiko Tanaka'nın katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, krediyle depremden etkilenen bölgelerde yapılması planlananlar şöyle sıralandı:
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"Belediye altyapılarının yeniden inşası ve yapımı, ambulans alımı ve ambulans istasyonlarının yeniden inşası ve yapımı, kırsal konutların ve köy altyapısının yeniden inşası ve yapımı."

Projenin 3 bileşeninin İller Bankası, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüleceği, JICA kredisinin, paralel bir eş finansman projesi olarak Dünya Bankası ile yakın koordinasyon içinde formüle edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye gibi bir deprem ülkesi olan Japonya, Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenenlere karşı güçlü bir sempati duymaktadır. Depremin ardından JICA, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderilmesinden Japonya'nın geçmiş deprem deneyimlerine dayanan bilgi paylaşımına kadar bir dizi destek sağlamıştır. JICA, depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ'leri desteklemek amacıyla Aralık 2023'te 20 milyar Japon yeni tutarında Japon ODA kredisi sağlamak üzere KOSGEB ile de bir kredi anlaşması imzalamıştır. Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanlara yönelik altyapı, konut ve sağlık hizmetlerini destekleyerek, bölgelerin hızlı bir şekilde toparlanmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmayı umuyoruz."

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