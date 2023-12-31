JGK personel alımı başvuru şartları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim-öğretim görecek 438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak. Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak. Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.

JGK başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını 14 Ocak'a kadar "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar sadece vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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JGK başvuru şartları nelerdir?

Subay alımı başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1'de belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

d. Adaylar tarafından;

(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-20202021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.

(3) Muvazzaf olarak temin edilecek hukuk branşında 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

(4) Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocuklarını] için bu puanların en az %80'ini [P3 için 52, P4 (hukuk) için 56 puan ve üstü] almış olmak,

e. Beden eğitimi öğretmenliği branşı için; Tablo-1'de belirtilen lisans bölümlerinden mezun olanlardan temin yönetmeliği ile belirlenen temel esaslara (KPSS ve ALES taban puanını almış olmak) ilave olarak; kick boks, atletizm, oryantiring (koşarak hedef bulma), atıcılık, yüzme veya triatlon branşlarında milli sporcu olma şartı aranacaktır. Sayılan branşlarda, Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Avrupa ve Akdeniz Oyunlarında dereceleri olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Milli sporcu belgesini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

f. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40'ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine tabidir)],

(3) Muvazzaf tabip ve diş tabibi subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ğ. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

h. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı. 5237 sayılı Kanunun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

(2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

l. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

m. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak

n. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

o. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

ö. Hamile olmamak,

Astsubay alımı başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek, ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

d. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,

e. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40'ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine tabidir.)],

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ğ. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h. 5237 sayılı Kanunun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

(2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

i. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

l. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

m. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

n. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

o. Hamile olmamak.