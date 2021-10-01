JGK, 5.000 uzman erbaş alacak
Jandarma Genel Komutanlığına 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250’si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı; Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı İncek/Çankaya/ANKARA
TEL : (0312) 464 4836
Faks: (0312) 464 4848
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
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