'Jet Fadıl' için bakın ne karar çıktı! Az önce duyuruldu

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Fadıl Akgündüz, Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler isimli gayrimenkul projelerinde yüzlerce insanı dolandırmıştı.

Akgündüz'ün devre mülk satışı yaptığı 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Akgündüz'ün dolandırıcılığına ilişkin ilk duruşma 27 Ocak'ta görüldü. Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mütalaaya karşı savunmalar alındı.

2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira para cezası

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira para cezası verdi.

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İddianameden: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Bu iddianamenin haricinde, aynı sanıklar ve aynı eylem yönünden hazırlanan birden fazla iddianame bu davayla birleştirilmişti. Birleşen dosyalarla birlikte davadaki sanık sayısı 10'a, mağdur sayısı da 614'e çıkmıştı.

Davanın 27 Ocak'ta görülen duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Fadıl Akgündüz'ün "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1842 yıldan 6 bin 140 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Sanıklardan Mehmet Salih Obut'un aynı suçtan 1803 yıldan 6 bin 10 yıla kadar hapsi istenilen mütalaada, sanıklardan Avniye Obut ile İbrahim Obut için 1800'er yıldan 6 biner yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un, talep edilen cezaların üst sınırı ve kaçma şüphelerini göz önünde bulundurarak tutuklanmalarına karar vermiş, Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.