Jet düşkünü Bay Kemal

Her fırsatta açlık edebiyatı üzerinden iktidarı hedef alan ve evinin mütevazı mutfağında çektiği videolarla “halk adamı” algısı yürüten 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovları elinde patladı. Daha önce geceliği 109 bin TL’lik otel odalarında milletin ekonomik problemlerini ağzına sakız eden ve olası iktidarında Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağı vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu’nun, Saadet Partisi’nin Adıyaman’daki depremzedeler için verdiği iftar programına katılmak için saatliği 12 bin dolara ultra lüks jet kiraladığı ortaya çıktı.

Lüks tutkunu halkçı!

Evinin mütevazı mutfağında gazete kâğıdı üzerinde ıspanak ayıklandığı şeklindeki görüntüler paylaşarak ‘halk adamı’ izlenimi vermeye çalışan ve eline aldığı bir adet soğan ile algı oluşturmaya çalışan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha suçüstü oldu. Daha önce “Milletin mutfağı yangın yeri” notuyla paylaştığı videoyu gecelik konaklama ücreti 109 bin TL olan İstanbul Hilton Bosphorus Hotel’in Presidental Suit odasında çektiği deşifre olan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şimdi de Adıyaman’a özel jetle gittiği ortaya çıktı. Her fırsatta “Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok” sözleriyle Cumhurbaşkanlığı uçakları üzerinden iktidarı hedef alan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından bir minibüsün içerisinde seyahat ettiği görüntüleri paylaşılan Kılıçdaroğlu’nun, Adıyaman’a gitmek için saati 12 bin dolar olan özel uçak kiraladığı ifşa oldu.

Maaşı da uçuk ama yetmez

73 bin 400 TL’si milletvekili, 49 bin TL’si ise emekli maaşı olmak üzere aylık toplamda 122 bin 400 TL geliri olduğu halde sistematik şekilde dar gelirli seçmenleri aldatmaya yönelik kirli manipülasyonlara imza atan Kılıçdaroğlu’nun maskesini düşüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır’ diyen 7’li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman’a gitti. İşte takiye tam olarak budur!” ifadelerini kullandı.

Milletin ekonomik problemlerini ağzına sakız eden ve çektiği ajans işi videolarla seçmeni aldatmaya çalışan zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun lüks tutkusunu Akit’e değerlendiren Siyaset bilimciler ve gazeteciLer Akit’e özel açıklamada bulundu.

Siyasetçiler tutarlı olmalı

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, şunları dile getirdi: “Siyasetçiler, söylem ve eylem birlikteliği tutarlı olduğu takdirde seçimi kazanabilir. Aksi halde halk bunu eninde sonunda bu tutarsızlığı görecektir. Eskiden vatandaş bunun farkında olmayabilirdi ama günümüz teknolojisindeki gelişmeler, insanların bu tür olayları rahatlıkla görmesine ve empati kurmasına olanak sağlamaktadır yüzden bütün siyasetçiler buna dikkat etmelidir. Kemal Kılıçdaroğlu gibi ‘halkçı’ söylemde bulunan bir partinin liderinin bu konularda daha dikkatli olması gerekir. Türkiye’yi yönetmeye talip insanların özellikle bu konularda daha tutarlı olması gerekir diye düşünüyorum.”

Hangisi gerçek Bay Kemal?

Gazeteci Yazar Tekin Öğet de şunları söyledi: “Ataşehir’deki milyonluk Buzgate rezidans skandalında başrol oynayan kızını 14 yaşında bir holdingde SGK’lı yapan, yeni doğan torununu yasadan etkilenmesin diye sigortalı olarak çalışıyor gösteren Bay Bay Kemal, milletin önüne soğan ile çıkarak ‘sizdenim ve sizin hakkınızı arayacağım’ mesajı veriyor. Küçük mütevazı mutfakta eline aldığı oklava ile ‘karı koca börek açıyoruz’ diyerek halkı kandırıyor. Oysa gerçekte kendisi İş Bankası’ndan TBMM’ye ve emekli aylığına kadar dudak uçuklatan maaşlar alıyor. Ben de kendisine soruyorum. Hangisi gerçek yüzünüz Bay Kemal? Markalı gömlek ve ayakkabı giyen, Hillton’da kaldığı süit odada canlı yayın yapan, milletin uzaktan baktığı denize sıfır milyon dolarlık yazlıkta ailece tatil keyfi yapan mı? Yoksa bu milleti bir soğanla kandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu mu? Kemal Bey kiraladığı saati 12 bin dolarlık lüks jetle lüks tutkunu olduğunu, ‘Halkçılıkla’ uzaktan yakından alakasının olmadığını ispatlamıştır. Dar gelirli vatandaşların oyuna göz diken ve soğanın altına Kandil, FETÖ ve DHKP-C’li ortaklarını gizleyen Kemal Bey bir kez daha suçüstü olmuştur. Bu millet bu numaraları yemez. Unutmayın, soğan doğranınca bizim gözümüzü, sandık açıldığında ise Kemal Beyi ve ortaklarını yakacak.”

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