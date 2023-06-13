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Spor Jesus'un yeni takımından istediği Galatasaraylıları çıldırtacak
Spor

Jesus'un yeni takımından istediği Galatasaraylıları çıldırtacak

Yeniakit Publisher
2023-06-13 13:21:00 -
Jesus'un yeni takımından istediği Galatasaraylıları çıldırtacak

Jorge Jesus, Al Hilal ile anlaşmak üzere... Deneyimli teknik adamın yeni takımından isteği dikkat çekti.

Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini söyleyen Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'le görüşmelerini sürdürüyor.

Maddi konularda anlaşmaya yakın olan Portekizli hocanın transfer talepleri de Arap takımı tarafından titizlikle inceleniyor.

Edindiğimiz bilgiye göre; Jesus, Al Hilal'in hücum hattını yetersiz buluyor. Son dönemde Suudi takımların yıldız futbolculara yaptığı yatırımlara dikkati çeken deneyimli teknik direktör, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Ensonhaber'in aktardığına göre, Icardi şartının sözleşmeyi ne kadar etkileyeceği bilinmese de Portekizlinin yıldız oyuncuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere Icardi, sarı-kırmızılı formayla tüm büyük maçlarda gol atma başarısı gösterirken, 26 maçta 23 gol 8 asistlik performans sergiledi.
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