Jesus'un yeni takımından istediği Galatasaraylıları çıldırtacak

Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini söyleyen Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'le görüşmelerini sürdürüyor.

Maddi konularda anlaşmaya yakın olan Portekizli hocanın transfer talepleri de Arap takımı tarafından titizlikle inceleniyor.

Edindiğimiz bilgiye göre; Jesus, Al Hilal'in hücum hattını yetersiz buluyor. Son dönemde Suudi takımların yıldız futbolculara yaptığı yatırımlara dikkati çeken deneyimli teknik direktör, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Ensonhaber'in aktardığına göre, Icardi şartının sözleşmeyi ne kadar etkileyeceği bilinmese de Portekizlinin yıldız oyuncuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere Icardi, sarı-kırmızılı formayla tüm büyük maçlarda gol atma başarısı gösterirken, 26 maçta 23 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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