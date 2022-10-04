  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Jesus'tan Valencia'ya sert uyarı: Bencillik yaptın, rahat kazanabilirdik
Spor

Jesus'tan Valencia'ya sert uyarı: Bencillik yaptın, rahat kazanabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde kaybedilen 2 puanın faturasını başta Enner Valencia'ya kesti.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 12:56:00 -
Jesus'tan Valencia'ya sert uyarı: Bencillik yaptın, rahat kazanabilirdik

Fenerbahçe'de, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmanın üzüntüsü yaşanıyor. Hem futbolcular hem de teknik heyet, deplasmanda daha iyi oynayan taraf olmalarına rağmen 1 puanla ayrılmayı içine sindiremedi.

Özellikle teknik patron Jorge Jesus, soyunma odasında hücum oyuncularını haşladı. Mücadeleden dolayı takımına teşekkür eden deneyimli hoca, forvetlerine uyarıda bulundu.

Jesus, organize hücumda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi, ortalardaki düşük isabet oranına (2/9) vurgu yaptı.


Portekizli kurt hocanın neşteri, Valencia, Joao Pedro ve İrfan Can'a da uzandı.

Jorge Jesus, özellikle Valencia'ya bazı pozisyonlarda bencillik yaptığı uyarısında bulundu. Tecrübeli teknik adam, Ekvadorlu oyuncuyu "Rahatça kazanacağımız maçı, kötü tercihlerinle bu duruma getirdik. İki puan kaybettik." diyerek sert şekilde eleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23