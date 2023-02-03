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Spor Jesus'tan olay Ali Palabıyık açıklaması! Yer yerinden oynayacak...
Spor

Jesus'tan olay Ali Palabıyık açıklaması! Yer yerinden oynayacak...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, gündeme dair kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Adana Demirspor maçı hakemi Ali Palabıyık için, "Böylesini hayatımda görmedim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 17:37:00 -
Jesus'tan olay Ali Palabıyık açıklaması! Yer yerinden oynayacak...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, gündeme dair kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Adana Demirspor maçı hakemi Ali Palabıyık için, "Böylesini hayatımda görmedim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, gündeme dair kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık için sert ifadeler kullandı.

İŞTE JESUS'UN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

"Adaletsiz kararlar oldu. İki tane net penaltı pozisyonumuz vardı, burada VAR devreye girmek istemedi. Çok iyi bir performans sergiledik, normal bir hakem yönetimi olsaydı biz bu maçı kazanırdık. Her şey adil bir şekilde ilerlerse, biz zaten liderliği alırız.

Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Bizler mağdur olduk. Taraftarlar bundan etkilendi. Adaletsiz hakem kararları vardı. İki penaltımız vardı. VAR devreye girmeliydi. Görmediler değil, devreye girmediler. Fenerbahçe yara aldı. Yıllardır bu işi yapıyorum, daha önce hiçbir takımın saha içinde bu kadar mağdur edildiğini görmemiştim. Maç sonunda hakeme saygısızlık yapmadım, son pozisyon hakkındaki görüşüne katılmadığımı söylemek için yanına gittim. Kırmızı kartın nedenini bilmiyorum. Hakem, 'saygısız bir tutumda bulunduğumu' söyledi ama ben böyle bir şey yapmadım.

Hakemin yanında çok oyuncu vardı. Bizim oyuncuları uzaklaştırmak istedim. Penaltılardan bahsetmedim. son pozisyondaki serbest vuruşu söyledim. Ama bana kırmızı gösterdi. Nedenini bilmiyorum. Saygısız davranışta bulunduğumu söyledi ama ben kötü bir şey demedim.

Şu anda rakibimiz Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz ancak ligin bitmesine çok var. Liderliğe tekrar yükselebileceğimize dair öz güvenimiz var. Daha da birlik olmuş şekilde yolumuza devam ediyoruz."

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