Jesus'tan korkmaz, kuldan utanmaz Putin! İşte senin eserin
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra bölgeden yürek sızlatan görüntüler geliyor. Savaş sebebi ile orduya çağrılan bir Ukrayna vatandaşının kızı ile vedalaşma anı görenlerin yüreğini sızlattı.
Yeniakit.com.tr
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra, eli silah tutan Ukrayna vatandaşları orduya katılmaya başladı.
Bölgeden gelen bir videoda, orduya katılmak üzere çağrılan Ukraynalı bir vatandaşın kızı ile vedalaşma anı görenlerin yüreğini sızlattı.
Uzun süre birbirlerinden ayrılamadılar
Ukraynalı baba ile kızı uzun süre birbirinden ayrılamazken, gözyaşlarına boğuldu. Sivil ve masum vatandaşların iç acıtan halleri, savaşın fitilini ateşleyen Putin'e öfkeleri daha da arttırdı.