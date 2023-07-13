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Spor Jesus'tan çılgın transfer
Spor

Jesus'tan çılgın transfer

Yeniakit Publisher
2023-07-13 00:12:00 -
Jesus'tan çılgın transfer

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalya'nın Lazio takımından Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic'i 40 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti.

Al-Hilal Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Milinkovic-Savic'in transferini, Twitter'dan paylaştığı videoyla duyurdu.

İtalya basınında, transferin 40 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Üç yıllık kontrat imzalayan Sırp futbolcunun, senelik 20 milyon avro kazanacağı iddia edildi.

Ülkesinde Vojvodina ve Belçika'da Genk forması giyen Milinkovic-Savic, 2015'te transfer olduğu Lazio'da 341 maça çıktı ve 69 gol, 59 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal, daha önce de Chelsea'den Kalidou Koulibaly ve Wolverhampton'dan Ruben Neves'i transfer etmişti.
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