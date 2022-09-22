Jesus'a verdi veriştirdi... Sonunda isyan bayrağını çekti!

Fenerbahçeli orta saha Miha Zajc, Slovenya milli takım kampında konuştu. Deneyimli orta saha oyuncusu, forma şansı bulamamasından dolayı Jorge Jesus'a küçük bir eleştiri de getirdi.

Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, ülkesinin milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerde aldığı sürelerin düşmesiyle ilgili gelen soruya Zajc, "Neden bilmiyorum. Bir cevabım yok. Oynayamadığım için kendim de çok şaşırdım. Öncesinde düzenli olarak ilk 11'de oynuyordum. Umarım, milli takım arasından sonra bu durum değişir. Belki biraz daha dinlenmiş olmak bana iyi gelir." cevabını verdi.

Norveç ile Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Slovenya'nın yıldızı, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Joshua King ile bu maç hakkında konuştuğunu belirterek "Bu maç hakkında uzun uzun konuştuk. Norveçliler, bizim nasıl bir takım olduğumuzu bilmiyorlar. Oslo'daki maçta ise bizi tanıyacaklarını söyledim." cevabıyla konuşmasını noktaladı.



