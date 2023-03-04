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Spor Jesus, deplasman yasağı hakkında çok sert konuştu!
Spor

Jesus, deplasman yasağı hakkında çok sert konuştu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, deplasman yasağı büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 19:15:00 -
Jesus, deplasman yasağı hakkında çok sert konuştu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, deplasman yasağı büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor ile oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarının deplasmana alınmaması nedeniyle konuşan Jorge Jesus'un sözleri sosyal medyadhttps://simplemde.com/markdown-guidea gündem oldu.

Fenerbahçe taraftarlarının Kayseri'ye alınmamasını değerlendiren Jesus, "Bu sene Fenerbahçe'deki ilk senem, şimdiden bu tarz karmaşık kararlara ben artık alıştım. Fenerbahçe taraftarının buraya alınmaması bizi olumsuz etkileyecek elbette." ifadelerini kullandı.

Jesus, "Şu anda transfer konusu önemli değil. Önemli olan bu maç. Zaten transfer Avrupa'da kapandığı için takımlar oyuncularını bırakmak istemeyecektir. Bizim amacımız yeniden liderliği geri alabilmek." sözlerini sarf etti.

 
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