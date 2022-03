Jessica Chastain kimdir? Jessica Chastain nereli kaç yaşında? Jessica Chastain The Eyes of Tammy Faye

94. Oscar töreninde ödüller sahiplerini buldu. "En İyi Film" ödülünü, "CODA" kazandı. "En İyi Yönetmen" ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı. "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar, King Richard filmindeki rolüyle Will Smith'in olurken "En İyi Kadın Oyuncu" dalındaki Oscar ise The Eyes of Tammy Faye filmindeki rolüyle Jessica Chastain'in oldu. İşte Jessica chastainn'in hayatı, özgeçmişi.

Jessica chastainn kimdir?

Jessica Chastain, amerikalı oyuncu ve modeldir.

Jessica chastain yaşı kaç?

Jessica Chastain, 24 mart 1977 yılında sonoma, kaliforniya, abd'de doğdu. Oyuncunun ilk başrolü, 2008 yılında vizyona giren bağımsız film jolene'dır. jessica chastain, 1,63 cm boyunda ve 56 kilodur.

Jessica chastain evli mi?

Jessica Chastain, gian luca passi de preposulo ile 2017 yılında evlendi.

Jessica Chastain dizi ve filmleri

Marslı, o bölüm 2, molly's game, miss sloane, x-men: dark phoenix, duyguların rengi, zero dark thirty, yıldızlararası ve pamuk prenses ve avcı 2.

Jessica Michelle Chastain hayatı

Jessica Chastain 24 Mart 1977 doğumludur. Amerikalı oyuncudur. Chastain ilk başrolü, 2008'de vizyona giren bağımsız film Jolene'den önce çeşitli TV dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2011'de vizyona giren yedi filmiyle büyük ilgi uyandırdı ve birçok ödül adaylığına layık görüldü. Duyguların Rengi filmindeki performansıyla Altın Küre, Screen Actors Guild Award, BAFTA ve Oscar'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adayı oldu. 2012'de başrolde olduğu tartışmalı askerî gerilim filmi Zero Dark Thirty'deki rolüyle Broadcast Film Critics Association Award'da En İyi Kadın Oyuncu ve Altın Küre'de Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca aynı rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterildi.

2012'de Time dergisinin hazırladığı Dünyadaki 100 Etkileyici İnsan listesinde yer aldı. Film eleştirmeni Richard Roeper Zero Dark Thirty ve Mama filmindeki performanslarından sonra çağının en iyi oyuncularından biri yorumunu yapmıştır.