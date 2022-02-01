Jesse Sekidika Eyüpspor’a mı gitti? Jesse Sekidika kimdir? Jesse Sekidika nereli kaç yaşında?

Eyüpspor, Galatasaray 'dan 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattıklarını açıkladı. Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika’ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız transferle ilgili olarak, "Sekidika, sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bu transferde kolaylık sağlayan Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. Peki Jesse Sekidika kimdir? Jesse Sekidika nereli kaç yaşında? Jesse Sekidika hangi takımda oynadı?

Jesse Sekidika kimdir?

Jesse Tamunobaraboye Sekidika 14 Temmuz 1996 tarihinde Port Harcourt doğumludur. Sağ kanat mevkisinde oynayan Nijeryalı futbolcudur. Galatasaray'dan kiralık olarak Pro League takımlarından Oud-Heverlee Leuven'da forma giymektedir.

2014 yılında Oeiras'ta oynadı. 2014-2015 sezonunda Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ekibinde yer aldı.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Napredak Kruševac kulübünde başladı. Daha sonra 1. Lig takımı Eskişehirspor kulübünde oynadı. 29 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile sezon sonunda kadar sözleşme imzalamıştır.