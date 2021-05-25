Jeremy Corbell: Elimde çok ses getirecek görüntüler var

Pentagon'un doğruladığı görüntüleri paylaşan ve UFO gizemine ışık tutan ünlü belgesel yönetmeni Jeremy Corbell, 'UFO'larla ilgili gerçeği öğrenebileceğimiz bir dönüm noktasındayız' dedi. Önümüzdeki hafta 'ses getirecek' yeni görüntüler yayınlayacağını söyledi.

Corbell, yayınladığı UFO görüntülerinin neden siyah-beyaz ve karıncalı olduğunu açıkladı:

Bu telefonunuzla çekmeye benzemiyor. Bu görüntüler zifiri karanlıkta görüntü almak için tasarlanmış silah sistemlerinden. USS Omaha görüntüleri gece denizde çekilmiş. Etrafı aydınlatacak ay bile yok. O yüzden görüntüler termal. UFO'ların ısı izlerini gösteriyor. Termal görüntüden anlayanların dikkatini çeken bir unsur var: UFO'larda hava araçlarında görmeyi beklediğimiz kuyruk, pervane ya da herhangi bir itici güç yok.

Ünlü yönetmen, "Pentagon'un görüntüleri onaylamaktan başka çaresi yoktu" dedi: Bu teknoloji şimdilik algımızın ötesinde kalıyor. Bu yüzden Pentagon'un bu görüntüleri onaylaması çok ilginç. Bence başka çareleri yok, onaylamak zorundalar. Çünkü gerçek oldukları ortada.

Arka arkaya pentagon tarafından doğrulanan görüntüler paylaşan Corbell, neden ufo meselesi üzerinde çalıştığını söyledi:

Sınırları zorluyorum. Bu videoları yayınlayarak cevap talep ediyorum. Bilmeye hakkımız var, buna ihtiyacımız var. Öğrenmek de bizim görevimiz.

Corbell, Pentagon'un Amerikan Kongresi'ne vermeyi planladığı UFO raporu hakkında da konuştu: