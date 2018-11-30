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Jeremain Lens maç sonu açıklaması: Bugün oyunu değiştiren ben oldum.

Beşiktaş'ın Saprsborg deplasmanında 3-2 kazandığı maçın ardından Jeremain Lens değerlendirmelerde bulundu.

30 Kasım 2018 Cuma 03:03
Jeremain Lens maç sonu açıklaması: Bugün oyunu değiştiren ben oldum.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Saprsborg'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Jeremain Lens açıklamalarda bulundu.

''İkinci yarı 3 gol bulduk ve kazandık''

Lens performansından çok galibiyetin önemine vurgu yaparken ''Takım halinde çok iyi bir performans gösterdik. İlk yarıda rakibimize gerekli cevabı veremedik ama ikinci yarıda 3 gol bulduk ve kazandık'' dedi.

Oyunu değiştiren isim olduğunu söyleyen Lens sakatlığıyla ilgili de konuştu ve ''Her maçın farklı bir hikayesi var. Bugün oyunu değiştiren ben oldum. Başka gün başka oyuncu olabilir. Önemli olan sonuca gitmekti. Bugün arka adaledeki yorgunluğu 70. dakikadan sonra yavaş yavaş hissetmeye başladım. Kramp gibi görünüyor, umarım önemli bir şey yoktur'' dedi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 03:03
  1. Beşiktaş
  2. Jeremain Lens
  3. Sarpsborg
  4. UEFA Avrupa Ligi

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