THY- Banjul
0553 313 94 23

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri

Amasya ve Edirne'de ruhsatlı 4 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası için ihaleye çıkıldı.

30 Kasım 2018 Cuma 08:18
Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Uzunyazı ve Osmanoğlu köyleri ile ile Edirne'nin Merkez ilçesine bağlı Hıdırağa ve Hasanağa köyleri sınırları içerisinde yer alan 4 ruhsatlı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 335 bin lira ile 460 bin lira arasında, geçici teminat bedelleri ise 9 bin 300 ile 13 bin 800 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 10 Aralık 2018 Pazartesi saat 10.30'dan başlayarak ayrı ayrı yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale günü ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne iletebilecek.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 08:18
  1. Edirne
  2. Amasya
  3. ihale
  4. jeotermal kaynak
  5. jeotermal saha
  6. MTA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk yargısının iflası mı, FETÖ ihanetinin tescili mi?
    1. Türk yargısının iflası mı, FETÖ..
    2. Asya borsaları
    3. Hebo Yapı, Turabexpo'ya katıldı
    4. Binali Yıldırım için yeni formül
    5. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola..
    6. 97 Afganistan, 32 Pakistan, 9..
    7. Kaşıkçı’nın infaz ekibine yakalama..
    8. Darbeciler tanınmamak için 'isimlik'..
    9. Kremlin'den açıklama geldi: Putin hazır
    10. Galatasaray, taraftarıyla buluşuyor
    11. Trafik kazaları MOBESE kameralarında
    12. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    13. Raptors son şampiyonu uzatmalarda yendi
    14. Adana'da suç örgütü operasyonu: 9..
    15. Bir oturuşta 10 tane yiyenden para..
    16. Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları..
    17. Cuma namazı saat kaçta?
    18. Döviz kurları piyasaya nasıl başladı?
    19. Narkotik köpeği devreye girdi, 17 kilo..
    20. CHP-İYİ Parti arasında kriz!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?