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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Deprem tellallarına kulak asmayın!

İstanbul’un peşi sıra depremlerle sarsılması felaket simsarlarını da yeniden harekete geçirirken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, muhtemel İstanbul depremi ile ilgili gerçekleri Akit’e açıkladı. “İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem beklemiyoruz” diyen Üşümezsoy, Silivri çukurundaki fayların büyüklüğünün 6’yı geçecek deprem yapmayacağını söyledi.

01 Ekim 2019 Salı 10:40
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Deprem tellallarına kulak asmayın!

İstanbul’da peşi sıra meydana gelen 5.8 ve 4.3’lük depremler, fay hatları üzerinden korku salan simsarları da harekete geçirdi. Bilimsel hiçbir geçerliliği olmayan iddialar üzerinden halkı panikleten ve manipülasyona neden olan sözde akademisyenler, yine ekranlarda boy göstermeye başladı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kendi sanrılarını bilimsel veri olarak lanse eden isimlere sert tepki göstererek olası İstanbul depremi ile ilgili Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Tek bir uzunlukta fay hattının olmadığını kaydeden Üşümezsoy, iddia edildiği gibi İstanbul’da gerçekleşen depremlerin, büyük depremin habercisi olmadığını net dille ifade etti. Birçok deprem uzmanının özeleştiri yapmadan yeniden açıklamalar yaptıklarını kaydeden Üşümezsoy, 8 şiddetinde bir depremin İstanbul’da beklenmediğini vurguladı.

Halkı yanlış yönlendiriyorlar

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoyİstanbul’da meydana gelen depremlerle ilgili yapılan yorumların çoğunun asılsız olduğunu belirtti. Marmara’daki hatlarla ilgili bariz hataların yapıldığını söyleyen Prof. Üşümezsoy, sorumluluktan uzak açıklamaların halkı paniklettiğini de sözlerine ekledi. Deprem sonrası halkın gerilmesinin temel nedeninin bilimsellikten uzak açıklamalar olduğunu kaydeden Üşümezsoy, “1999 depreminden sonra ‘8.1 şiddetinde deprem olacak’ dediler. Birçok deprem uzmanı halkı yanlış yönlendirdi. Bugün halen hiçbir özeleştiri yapmadan ekranlarda boy gösteriyorlar” ifadelerini kullandı. İstanbul’da peşi sıra meydana gelen depremlerin büyük bir depremin habercisi olmadığını belirten Prof. Üşümezsoy, “Tuzla’dan, Çekmece’ye kadar olan ‘Adalar fayı’ normal bir faydır. Bu fayı, Kuzey Anadolu fayı diyerek toplumu yıllarca paniklettiler” şeklinde konuştu.

Büyük depremin öncüsü değil

İstanbul’da çok büyük bir depremin olmayacağını vurgulayan Prof. Üşümezsoy, “Silivri çukurunda daha büyük bir deprem olmaz. Kumburgaz’a doğru giderse bu 6.5’lere neden olabilir. Bu depremin artçıları 5 şiddetinde olur” ifadelerini kullandı. 8 şiddetinde deprem olacak söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Üşümezsoy, “Silivri çukurundaki büyüklükleri 6’yı geçecek deprem yapmaz. Burada meydana gelen depremler çok büyük bir depremin habercisi değil” şeklinde konuştu. Kendi yanlışlarında ısrar edenlerin özeleştiri yapması gerektiğini belirten Prof. Üşümezsoy, halkı panikletmenin ve yanlış bilgilendirmenin felaket üzerinden rant devşirmeye çalışanların işi olduğunu da kaydetti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 10:40
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  3. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
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  7. fay hattı
  8. büyük depremin habercisi
  9. deprem uzmanı
  10. İstanbul’da meydana gelen depremler
  11. Marmara
  12. Marmara’daki fay hatları
  13. Prof. Üşümezsoy
  14. 1999 depremi
  15. 99 depremi
  16. Adalar fayı
  17. Kuzey Anadolu fayı
  18. 8 şiddetinde deprem

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