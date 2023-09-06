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Gündem Jeoloji Mühendilseri Odası'ndan korkutan deprem raporu!
Gündem

Jeoloji Mühendilseri Odası'ndan korkutan deprem raporu!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 22:02:00 - 2023-09-06 23:08:08
Jeoloji Mühendilseri Odası'ndan korkutan deprem raporu!

Jeoloji Mühendisleri Odası Türkiye'de deprem riski olan illere ilişkin çalışmasının sonuçlarını aktardı.

Çalışmada Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olması muhtemel iller açıklandı.

Jeoloji Mühendisleri Odası, altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili incelemeye aldı. Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.

İstanbul ve İzmir ilk sırada!

Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.

Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.

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