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Biyografi Jennifer Lopez kiminle evli? Jennifer Lopez kaç yaşında? Jennifer Lopez’in kaç çocuğu var?
Biyografi

Jennifer Lopez kiminle evli? Jennifer Lopez kaç yaşında? Jennifer Lopez’in kaç çocuğu var?

Jennifer Lopez kaç yaşında? Jennifer Lopez ile Ben Affleck, evilik kararı aldıklarını duyurmasından sonra Jennifer Lopez’in kaç yaşında olduğu, Jennifer Lopez kaç kez evlendiği de merak edilir oldu. Jennifer Lopez’in doğum gününde Ben Affleck’in evlilik teklif ettiği öğrenildi. Jennifer Lopez’in de bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Peki Jennifer Lopez kiminle evli? Jennifer Lopez kaç yaşında? Jennifer Lopez’in kaç çocuğu var?

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:01:00 - 2021-07-25 12:02:08
Jennifer Lopez kiminle evli? Jennifer Lopez kaç yaşında? Jennifer Lopez’in kaç çocuğu var?

Jennifer Lopez gerçek adı ne? Tam adı Jennifer Lynn Lopez olan Jennifer Lopez, 24 Temmuz 1970 yılında New York‘un bir mahallesi olan Bronx’ta Porto Riko’lu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Annesi Guadalupe Rodriquez Lopez, New York’ta bir kreşde öğretmendir. Babası David Lopez “Guardian Insuarance’de” bir bilgisayar operatörüdür. Bir ablası (Leslie) ve bir kız kardeşi (Lynda)vardır.Henüz çocukken müzikal tiyatroda oynadı ve ilk filmi olan ‘My Little Girl‘de (Küçük Kızım) oynadığında daha 16 yaşındaydı.

19 yaşından itibaren dans okuluna gidebilmek için tezgahtarlık, garsonluk gibi çeşitli işler de çalışmıştır.“Second Chances (İkinci Şans)” ve “Hotel Malibu (Malibu Oteli)“,”South Central (Güney Merkez)” ve bir televizyon filmi olan “Nurses On The Line (Hemşireler Hatta):The Crash of Flight 7 (Uçuş 7’nin Enkazı)” ile oyunculuk kariyerine devam eder.

Jennifer Lopez kiminle evlendi?

1.evliliği: İlk eşi garson Ojani Noa ile 22 Şubat 1997de evlendi ve 1998’de boşandılar.

2.evliliği: İkinci eşi Criss Juddla ile 29 Eylül 2001’de evlendi ve Haziran 2002’de boşandılar.

3.evliliği: üçüncü eşi Şarkıcı Marc Anthony ile 2004’de evlendi ve 2011’de boşandılar. 2007 doğumlu “Emme Maribel Muniz”, “Maximilian David Muniz” adlarında ikiz çocukları var.

 

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