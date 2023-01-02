‘Jelibon’ göndermesi kavga çıkardı! Melih Gökçek kıyameti kopardı: “Şişirip kondom uçursana” deyip…

Ayyaşlığıyla tanınan şarkıcı Teoman sahnede 'jelibon' göndermesi yapınca Melih Gökçek sosyal medyada adeta patladı. Gökçek, Teoman'a üst üste saydırıp 'Teoman tam dingirik biriymiş' dedi.

Teoman, dün gece Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne aldı. Saatler 00:00’ı gösterdiğinde Bodrumlulara mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dileyen Teoman, Lozan Antlaşması üzerinden aklı sıra bir de 'espri' yaptı.

Teoman sözlerinde, Ankara’nın eski belediye başkanı AK Partili İbrahim Melih Gökçek’in ‘jelibon’ ifadelerine göndermede bulundu.

Teoman, “Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" dedi...

Sahnedeki sözde 'espri'yi duyan Melih Gökçek Twitter'dan Teoman'a patladı. Gökçek, üst üste paylaşımlarda bulunarak sert sözler kullandı.

"Kondom şişirip seyirciye atan adam"

Gökçek, "Bağımlılık tedavisi gören Teoman dudağına ruj sürüp, kondom şişirip seyirciye atan adam. Söylerken kafan iyi miydi dingirik" dedi. Gökçek büyük harflerle Teoman'a saydırmaya devam etti. İşte o ifadeler...

"TEOMAN BODRUM DAKİ KONSERİNDE;“Gökçek'e göndermede bulunup “Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100. yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz” DEMİŞ. BAĞIMLILIK TADAVİSİ GÖREN TEOMAN DUDAĞINA RUJ SÜRÜP, KONDOM ŞİŞİRİP SEYİRCİYE ATAN ADAM SÖYLERKEN KAFAN İYİMİYDİ DİNGİRİK?"

"Yandaş medyaya kondom uçursana"

"TEOMAN BİR KONDOM DA ŞİŞİRİP HABERİ YAPAN YANDAŞ MEDYA KURULUŞLARINA UÇURSANA… MERAK ETME GURUR DUYARLAR… VE KESİN HABER YAPARLAR…"

"Tam dingirik biriymiş"

"TEOMAN TAM DİNGİRİK BİRİYMİŞ… SAHNE DE ŞARKI SÖYLERKEN ŞARKININ SÖZLERİNİ UNUTUYOR YETMİYOR BİR DE AÇIKLAMA YAPIYOR; "Sözleri unutmuşum, ekip arkadaşlarıma sormam lazım"… TEOMAN ÖNCE ŞARKI SÖZÜ EĞİTİMİ AL EVLADIM… AYRANIN YOK İÇMEYE ATLA ÇIKIYON SAHNEYE"

"DİNGİRİK”Herhalde yanlış falan çalarım. Sözleri de unuturum. Siz benden böyle şeylere alışıksınız zaten. Problem olmaz”DİYOR VE GENE UNUTUYOR.İSPATI TEOMAN SIRF CHP’Lİ BEL’RE YAĞ ÇEKTİĞİ İÇİN DEVAMLI DAVET EDİLİYOR. DİNLEYEN KİTLE SAZANLIĞA GÖNÜLLÜ. DAVUL DENGİ DENGİNE VURUYOR."