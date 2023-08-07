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Ekonomi Jeff Bezos bir gecede 12 milyar $ kazandı
Ekonomi

Jeff Bezos bir gecede 12 milyar $ kazandı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 09:56:00 -
Jeff Bezos bir gecede 12 milyar $ kazandı

Amazon'un kurucusu, dünyanın en zengin üçüncü insanı Jeff Bezos’un şahsi serveti, şirketin hisseleri artınca bir gecede 12 milyar dolar yükseldi.

Jeff Bezos, 164 milyar dolarlık yeni servetiyle hâlâ Elon Musk (232 milyar dolar) ve Bernard Arnault’dan (193 milyar dolar) sonra dünyanın üçüncü zengini. ABD basınına göre, Amazon hisseleri cuma 143 dolardan işlem görüyordu.

Şirketin kazanç raporunun açıklanmasının ardından hisseler yükselişe geçti. Amazon ikinci çeyrekte net geliri 6.7 milyar dolara ulaştığı için kârında keskin bir artış bildirince, 992.6 milyon hissesi olan Bezos parasına para kattı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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Yorumlar

misafir

bu tür kazanclar normal olarak görülmemeli.izinde verilmemeli
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