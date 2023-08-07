Jeff Bezos bir gecede 12 milyar $ kazandı

Jeff Bezos, 164 milyar dolarlık yeni servetiyle hâlâ Elon Musk (232 milyar dolar) ve Bernard Arnault’dan (193 milyar dolar) sonra dünyanın üçüncü zengini. ABD basınına göre, Amazon hisseleri cuma 143 dolardan işlem görüyordu.

Şirketin kazanç raporunun açıklanmasının ardından hisseler yükselişe geçti. Amazon ikinci çeyrekte net geliri 6.7 milyar dolara ulaştığı için kârında keskin bir artış bildirince, 992.6 milyon hissesi olan Bezos parasına para kattı.

Kaynak: Dünya Gazetesi