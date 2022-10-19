Giresunspor ile mukavele imzalamak için Türkiye'ye gelen ve sağlık kontrollerinde testis kanseri olduğu öğrenilen Jean Pyerre Correo, Çotanakları FIFA'ya şikayet etti. Bu şikayetin ardından Giresunspor'a iki dönem transfer yasağı ve 765 bin Avro para cezası verildi. Olayın ardından pek çok kişi 'Jean Pyerre Correo kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Jean Pyerre Correo kimdir? Jean Pyerre Correo sağlık durumu nasıl?

Jean Pyerre Correo 1998'de Brezilya'da dünyaya geldi. Pyerre 2018'de Gremio'nun A takımına yükseldi. Orta sahanın merkezinde ve on numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu Giresunspor'a kiralık olarak katılmıştı.

Giresunspor, Brezilyalı oyuncuyu Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralamıştı.