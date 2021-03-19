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Medya Jason Statham'ın yaptığı Antalya paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Medya

Jason Statham'ın yaptığı Antalya paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Antalya'da iki aya yakın kalan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, sosyal medya hesabından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Hollywood yıldızının paylaşımları 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:41:00 -
Jason Statham'ın yaptığı Antalya paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya'da bulunan ve Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in kurşun geçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'dan ayrıldı.

1 milyondan fazla beğeni aldı

Ünlü aktör Jason Statham, Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi'nde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çekilen iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Roma mimarisi özelliklerini taşıyan 2 bin yıllık antik tiyatrodaki Jason Statham'ın fotoğrafları, kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Ünlü yönetmenden övgü dolu sözler

İngiliz yönetmen Guy Ritchie ise geçen günlerde Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyerek Türkiye'yi çok sevdiğini, mümkün olması halinde bölgede daha çok film yapmak istediklerini aktaran bir video paylaşımında bulunmuştu.

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