Jason Statham: Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı.

1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya’da bulunan ve Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin kurşungeçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, bugün kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından otelden ayrıldı.

"Antalya’ya tatile geleceğim"

Statham otelden ayırılırken, “Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya’ya tatile geleceğim.

"Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi"

Ayrıca Hollywood’daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye’den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye’de film çekmelerini isteyeceğim. 2 ay boyunca Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi” dedi.