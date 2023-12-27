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Dünya Japonya'nın "SLIM"i, Ay yörüngesine girdi
Dünya

Japonya'nın "SLIM"i, Ay yörüngesine girdi

Yeniakit Publisher
2023-12-27 07:01:00 -
Japonya'nın "SLIM"i, Ay yörüngesine girdi

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracının uydunun yörüngesine girdiği bildirildi.

JAXA açıklamasında, "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı'nın" (SLIM) uzay yolculuğuna yönelik bilgilerini güncelledi.

"Moon Sniper" takma isimli SLIM aracının hafta başında Ay yörüngesine başarılı şekilde girdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yörünge değişimi planlandığı gibi gerçekleşti ve sondanın koşullarında olağandışı bir şey yok." ifadesine yer verildi.

İniş aracının Ay'a doğru alçalışının 20 Ocak'ta başlamasının beklendiği belirtildi.

Eylül sonunda gönderilmişti

SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.
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JAXA, SLIM aracının, Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" sağlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.

SLIM, taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilecek.

Japonya'nın elde edeceği Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.

 

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