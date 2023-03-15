Japonya'nın büyük şirketlerinden son 25 yılın en büyük ücret artışı teklifleri
Japonya Başbakanı Fumino Kishida'nın enflasyondaki artış karşısında şirketlere yönelik daha yüksek maaş zamlarını öneren çağrısı, ülkede yankı bulmaya devam ediyor.
Japonya'da büyük şirketler, yıllık toplu sözleşme görüşmelerinde çalışanlara son 25 yılın en büyük ücret artışlarını teklif etti.
Japonya Ekonomik Araştırma Merkezi (JERC) tarafından 33 ekonomistin katılımı ile yapılan ankete göre, şirketler "shunto" bahar ücret müzakerelerinde bu yıl ücretlerin yüzde 2,85 artırılmasını bekliyorlar. Bu gerçekleşmesi halinde 1997'den bu yana görülen en yüksek ücret artışı olacak.
Geçen yıl ücretler yüzde 2,2 artırılmıştı.
İşçi sendikalarını çatısı altında toplayan Rengo ise ücretlerin yüzde 5 artırılmasını talep ediyor.
Japonya'nın önde gelen sanayi devlerinden Hitachi ise çalışanrlarına ortalama yüzde 3,9 ücret artıyı vereceğini duyurdu. Geçen yıl ücretleri yüzde 2,6 artırmıştı.
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Japonya'da reel ücretler son 30 yılda sadece yüzde 5 arttı. Aynı dönemde OECD'nin diğer üyelerinde ücretleri ortalama yüzde 35 yükseldi.