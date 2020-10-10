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Aktüel Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, Amasya Valisi Masatlı'yı ziyaret etti
Aktüel

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, Amasya Valisi Masatlı'yı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:21:16 -
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, Amasya Valisi Masatlı'yı ziyaret etti

AMASYA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Miyajima, Amasya Valiliği'nde şeref defterini imzaladı.

Miyajima, daha sonra Vali Masatlı ile görüştü.

Masatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Amasya'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler hakkında bilgi verdi.

Amasya'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına işaret eden Masatlı, "Amasya'mız Türkiye tarihinde önemli roller üstleniyor. Tarihsel süreçte Japonya ile Türkiye arasında önemli dostluk ilişkileri var. Ertuğrul Fırkateyni olayından sonra daha yakın dostluk sürecine girildi. Son yıllarda da kültürel, siyasi ve ekonomik bakımdan çok yakın ilişkiler içerisinde olunduğunu vurgulamak isterim." dedi.

Miyajima ise Amasya'nın tarihi ve kültürel yönden zengin bir şehir olduğunu belirterek, "Misafirperverliğinizden ötürü teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki dostluğun devamını diliyorum. Her yerde Türk dostluğunu ve Amasya'yı anlatacağım." ifadesini kullandı.


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