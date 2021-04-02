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Dünya Japonya’dan yeni hamle! Mısır’a heyet gönderecek
Dünya

Japonya’dan yeni hamle! Mısır’a heyet gönderecek

Japonya Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına ilişkin Mısır'a heyet gönderecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 08:45:00 -
Japonya’dan yeni hamle! Mısır’a heyet gönderecek

Japonya Ulaştırma Bakanı Kazuyoşi Akaba, Mısır'a, Süveyş Kanalı'nı günlerce tıkayan "The Ever Given" isimli yük gemisine ilişkin uzman heyet gönderileceğini bildirdi.

Bakan Kazuyoşi, Ehime eyaleti merkezli Shoei Kisen isimli Japon firmaya ait konteyner gemisinin Süveyş Kanalı geçişini yaklaşık bir hafta boyunca aksatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Süveyş Kanalı'nın, dünyanın önemli ticaret yollarından biri olduğuna dikkati çeken Kazuyoşi, Mısırlı yetkililerin, kanalın açılmasına yönelik yoğun çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Kazuyoşi, Mısır-Japonya ilişkilerinin ele alınması ve tıkanma olayıyla ilgili olası soruşturma ve tedbirlere ilişkin Bakanlık bünyesinde 4 kişilik uzman heyetin Mısır'a gönderileceğini açıkladı.

Shoei Kisen'in sahibi olduğu, Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışıp kalmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

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