Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?

Pekin ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe'nin kendisine ABD-İran gerilimi ile ilgili yaptığı teklifi açıkladı ve " Burada da netice almaya odaklanılmalı" dedi.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin ziyareti sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, ABD-İran gerilimi konusunda Japonya Başbakanı Abe ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Erdoğan'ın konuşmalarından satı başları şöyle

"Abe 'Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz' dedi"

Soru: ABD-İran arasındaki geri̇li̇m... Si̇zi̇n ABD Başkanı Trump'la olan güven i̇li̇şki̇ni̇zden yola çıkarak soruyorum. Türki̇ye’ni̇n ara buluculuk görevi̇ üstlenmesi̇ söz konusu olabi̇li̇r mi̇? Olası bi̇r İran-ABD çatışması bölgede nasıl bi̇r etki̇ yapar?

Bunu aslında kimse düşünmek istemiyor. Kimse o konuya girmek dahi istemiyor. Sayın Trump’la yaptığımız görüşmede bu konu hiç gündeme gelmedi. Ama Abe ile yaptığımız görüşmede Abe “Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?” dedi. Ben de “Niye olmasın” dedim. “Her ikisiyle de gerek Ruhani gerek Hamaney’le görüşmelerde bulunabilirim” dedim. “Beraber derseniz, beraber de olabilir” dedim. O konuda bir sıkıntımız yok. Tabi nereden başlayacağız, nereye gideceğiz, nerede bitireceğiz? Bunlar da önemli.

Ne gibi adımlar atılacak konuşacağız

Acemlerin bir sözü var; “Oturdular, konuştular ve dağıldılar” derler. Öyle olacaksa hiç anlamı yok. Sadece vakit kaybedersiniz, o kadar. Burada da netice almaya odaklanılmalı. Sayın Başbakana sordum “Sen görüşme yaptın, nasıl gördün?” diye… Baktım pek olumlu görmemiş. Bundan sonraki süreci, soruların cevabını önce biz planlayalım, sonra ne gibi adım atacağız onları konuşalım dedik.

Trump'ın ortaya koyduğu tavır takdire şayan

Soru: Trump’la yaptığınız görüşme ABD’de bazı kesi̇mleri̇ rahatsız etmi̇ş görünüyor. Ameri̇kan Dış İlişkiler Meclis Başkanı Engel, Trump i̇le si̇zi̇n aranızda geçen görüşmelere i̇li̇şki̇n Trump’a ağır i̇fadelerle yüklendi̇. Belli̇ ki̇ görüşmede konuşulanlar ve Trump’ın sergi̇ledi̇ği̇ olumlu tavır onları çok rahatsız etmi̇ş. Si̇zce neden ABD müessses ni̇zami Trump'ı sevmi̇yor?

Dünyanın her yerinde zaten müesses nizamlar bir yere odaklıdır. Bunlara karanlık güçler de diyebilirsiniz. Onlar oralarla pazarlıktadır ve oralar adına adımlarını atarlar. Müesses güçler hiçbir zaman o ülkedeki bu tür siyaseti de sevecek diye bir şey yok. Şimdi Türkiye’de Erdoğan’ı seven var sevmeyen var. İlk seçildiğimizde yüzde 34,2’yle geldik. İki parti geldik. Bir CHP vardı, bir biz vardık. Ama parlamentonun yüzde 63’üne sahiptik. Ondan sonraki süreçte yerel seçimlerde farklı oylar aldık, genel seçimlerde onun fevkinde oylar aldık. Cumhurbaşkanlığında yüzde 52’ye kadar tırmandık. Ama yerel seçimde daha farklı oylar aldık. Şimdi içeride ve dışarıda bunu istediği gibi değerlendirmek suretiyle AK Parti’ye yüklenmek isteyenler oluyor. Dışarıda Batıcı, egemen güçler, özellikle çıkar şebekeleri bize her zaman çok çirkin yaklaşmışlardır. Biz bunlara hiçbir zaman prim vermedik. Kararlılıkla yolumuza devam ettik. Bundan sonra da aynı şeyler olacak.

Sayın Trump’ın o gün yaptığımız görüşmede arkadaşlarıma kullandığı ifadeler, onlara yönelik ortaya koyduğu tavır, takdire şayandır. Ben de zaten kendilerine bu tür tavırlarını sevdiğimi belirttim.

Bunun adı gasp olur

Siz bir müşteri arıyorsanız, bir müşteri çıkmışsa, o müşteri de ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur. Biz şu ana kadar da 1,4 milyar dolar ödeme yaptık. Askerlerimiz pilotlarımız bir general eşliğinde eğitime gitti. 4 tanesini teslim ettiler, diğerlerini bıraktılar. 116 tane F-35 almak için sözleşmemizi yaptık. Biz burada pazar değil aynı zamanda ortak üreticiyiz. Bazı parçalarını da Türkiye’de üretiyoruz.

Biz füzeler noktasında geçmişte Patriotlara müşteri olduk ama bu müşteri oluşumuz karşılıksız bırakılınca biz daha neyi bekleyeceğiz, başımızın çaresine bakmayacak mıyız? Düşman saldırsa biz bir yerden sistem bulalım öyle savaşalım mı diyeceğiz? Tedbirimizi hemen almamız lazım.