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Ekonomi Japonya'dan Rusya'ya döviz darbesi
Ekonomi

Japonya'dan Rusya'ya döviz darbesi

Japonya Merkez Bankasının Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 02:34:00 -
Japonya'dan Rusya'ya döviz darbesi

Japonya Merkez Bankası, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracak

Nikkei’de yer alan haberde, Japonya Merkez Bankasının G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çabalarıyla iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

Haberde, Japonya Merkez Bankasının geçen yıl itibariyle Rusya için yaklaşık 4 ila 5 trilyon yen (34-43 milyar dolar) rezervi olduğu kaydedildi.

Japon hükümetinin Rus merkez bankasıyla ilişkileri sınırladığına işaret edilen haberde, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı belirtildi.

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