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Gündem Japonya'dan PKK kararı! Türkiye'ye çağrı yaptılar
Gündem

Japonya'dan PKK kararı! Türkiye'ye çağrı yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-05-13 00:09:00 -
Japonya'dan PKK kararı! Türkiye'ye çağrı yaptılar

Japonya, terör örgütü PKK’ya fon sağlayan yandaşlarının varlıklarını donduran yasayı onayladı. Ayrıca PKK terör örgütü ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile beraber çalışma çağrısında bulunuldu.

Japonya, ülkede yapılanma faaliyetlerine başlayan terör örgütü PKK'yı fonlayan yandaşlarıyla ilgili önemli bir karara imza attı.

Japon hükümeti, PKK terör örgütü üyelerinin Japonya'daki tüm varlıklarını dondurdu. Japon polis teşkilatı ise terör destekçilerinin PKK paçavraları ile yürüyüş düzenlemesini engellemek için önlemler alacaklarını açıkladı.

Öte yandan PKK terör örgütü ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile beraber çalışma çağrısında bulunulduğu bildirildi.

JAPON HALKI YÜRÜYÜŞ DÜZENLEMİŞTİ

Terör örgütü PKK, Japonya’daki yapılanma faaliyetlerini sürdürürken, Japon halkı “kültür kurumu” adı altında faaliyet yürüten terör örgütü sempatizanlarına karşı miting gerçekleştirmişti.
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