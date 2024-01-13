Japonya’dan Kuzey Kore hamlesi! Uyduları harekete geçirdi

Japonya hükümetin istihbarat toplama uydusunu taşıyan bir roket fırlattı. Uydu, Kuzey Kore'deki askeri bölgelerdeki hareketleri izlemelerine ve doğal afetlere karşı tepkileri iyileştirmelerine yardımcı olacak.

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. tarafından fırlatılan H2A roketi, Tokyo'nun askeri kapasitesini hızla artırmaya yönelik keşif çabalarının bir parçası olarak güneybatı Japonya'daki Tanegashima Uzay Merkezi'nden havalandı ve optik uyduyu taşıdı.

Uydunun, şiddetli hava koşullarında bile görüntü yakalayabildiği belirtildi.

Japonya, 1988 yılında Kuzey Kore füzesinin Japonya üzerinden uçmasının ardından istihbarat toplama uydu programına başladı ve olası füze fırlatmalarını tespit etmek ve erken uyarı sağlamak için 10 uydudan oluşan bir ağ kurmayı hedefliyor.

Başbakan Fumio Kishida'nın hükümeti, 2022'de kabul edilen ulusal güvenlik stratejisi kapsamında, daha fazla saldırı kapasitesi oluşturmak ve ülkenin münhasıran öz savunmasını kırmak için uzun menzilli ABD yapımı Tomahawk ve diğer seyir füzelerini önümüzdeki yılın başlarında konuşlandırmaya çalışıyor. - Çin ve Kuzey Kore'deki hızlı silah ilerlemesine atıfta bulunan yalnızca savaş sonrası prensibi.

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Cuma günkü kalkış, H2A'nın halefi olarak Mitsubishi Heavy ve Japan Aerospace Exploration Agency tarafından geliştirilen yeni amiral gemisi H3 roketinin planlanan lansmanı öncesinde yakından izlendi.

Yeni roketin ilk test uçuşu geçen yıl başarısız olmuştu.

Mitsubishi Heavy ile çalıştırılan, iki katı yakıtlı alt rokete sahip sıvı yakıtlı H2A roketi, 2003'teki başarısızlıktan bu yana yüzde 98'lik bir başarı oranıyla art arda 41 başarıya imza attı.