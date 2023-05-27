Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı: Biz hazırız!

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları sorununun çözümüne ilişkin bu ülkenin lideri Kim Jong Un ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Başbakan Kişida, Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşlarının anavatana geri dönüşünü hedefleyen "Kurtuluş" (Sukuu-kai) sivil toplum örgütünün başkent Tokyo'da düzenlediği etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşlarının akrabalarıyla bir araya gelen Kişida, yaptığı konuşmada, sorunun çözümü için Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Japon Başbakan, "(Kuzey Kore lideri Kim ile) En yakın zamanda bir görüşme düzenlemek ve yüksek düzeyli müzakere gerçekleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir ön koşul olmaksızın bir araya gelmeye kararlıyım." diyen Kişida, giderek uzayan çözümsüzlük sürecinin, yeni bir ilişki kurmayı engellediğini savundu.

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Ülkesi Japonya ile Kuzey Kore ilişkilerinde büyük resme odaklanılmasının önemine değinen Kişida, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve istikrarını hedeflediklerini belirtti.

13 yaşında kaçırıldığı ve şimdi 58 yaşında olduğu iddia edilen Japon vatandaşı Yokota Megumi'nin annesi Sakie ise konuşmasında, geçen uzun yıllara rağmen kızını evine getirmek için halen dua ettiğini bildirdi.

Ekim 2021'de üstlendiği Başbakanlık görevi sonrası Kişida, geri dönemeyen vatandaşları sebebiyle üzgün olduğunu ve sorunun çözümünde, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den işbirliği talep edeceğini aktarmıştı.

Kyodo'nun haberine göre, 1960 ve 1970'li yıllarda 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonuldu, halihazırda 5 kişi geri gönderildi.

Kuzey Kore ise 2002'de, 13 Japon vatandaşının önceki yıllarda kaçırıldığını, bunlardan 5'inin Japonya'ya geri döndüğünü, diğerlerinin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı.