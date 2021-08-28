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Dünya

Japonya'dan Kabil'deki saldırıya kınama

Japonya, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 08:09:00 -
Japonya'dan Kabil'deki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kabil'deki havalimanına yönelik menfur terör saldırılarında ABD askerlerinin de hayatını kaybettiği anımsatılarak, "Terör hiçbir şekilde meşru görülemez. Japonya bu saldırıları en şiddetli şekilde kınamaktadır." denildi.

Bu tür saldırıların yeniden meydana gelmesini önlemek için Japonya'nın uluslararası toplumla iş birliğini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

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