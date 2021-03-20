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Spor Japonya'dan flaş Olimpiyat kararı!
Spor

Japonya'dan flaş Olimpiyat kararı!

Japonya, koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 14:43:00 -
Japonya'dan flaş Olimpiyat kararı!

Japonya'da Tokyo 2020 Olimpiyat Organizasyon Komitesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyeceğini açıkladı.

Satılan biletler iade edilecek

Tokyo 2020 CEO'su Toshiro Muto, yurtdışındaki seyircilere 600 bin olimpiyat oyunları, 30 bin paralimbik oyunları bileti satıldığını belirtirken bilet alan seyircilere paralarınıniade edileceğinin altını çizdi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

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