Japonya'dan flaş Olimpiyat kararı!
Japonya, koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyeceğini açıkladı.
Japonya'da Tokyo 2020 Olimpiyat Organizasyon Komitesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyeceğini açıkladı.
Satılan biletler iade edilecek
Tokyo 2020 CEO'su Toshiro Muto, yurtdışındaki seyircilere 600 bin olimpiyat oyunları, 30 bin paralimbik oyunları bileti satıldığını belirtirken bilet alan seyircilere paralarınıniade edileceğinin altını çizdi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenmişti.