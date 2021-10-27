Japonya'dan Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım!
Japonya, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını açıkladı.
Kamu yayıncısı NHK'ya göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki insani durumun, halkın göçe zorlanması sebebiyle kötüye gittiğini ifade ederek, Japonya'nın Afgan halkını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.
Motegi, bu kapsamda Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım göndereceklerini açıkladı.
Gıda ve barınak yardımı
Buna göre Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla gıda ürünleri gönderecek ve yerinden edilmiş Afgan halkına barınak sağlayacak.
Japonya'nın taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası ilk yardımı
NHK, bunun, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ilk yardım olacağını aktardı.