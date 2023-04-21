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Dünya Japonya'daki Tokyo Camii'nde bayram namazı yoğunluk sebebiyle iki kez...
Dünya

Japonya'daki Tokyo Camii'nde bayram namazı yoğunluk sebebiyle iki kez...

Yeniakit Publisher
2023-04-21 12:48:00 -
Japonya'daki Tokyo Camii'nde bayram namazı yoğunluk sebebiyle iki kez...

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ni doldurdu. Yoğun katılım sebebiyle bayram namazı 2 kez eda edildi.

Japonya’da yaşayan Müslüman toplumu, Ramazan Bayramı’nı Tokyo Camii'nde karşıladı. Başkent ve çevresinde yaşayan farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camii'ne akın etti.

Yoğun katılım nedeniyle cami önünde insan kuyruğu oluşurken, caminin dolması nedeniyle bayram namazı 2 kez kılındı.

Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşadı.

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