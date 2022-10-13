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Dünya Japonya'daki tema park USJ yakınlarında insan kemikleri bulundu
Dünya

Japonya'daki tema park USJ yakınlarında insan kemikleri bulundu

Japonya'daki tema park Universal Studios (USJ) yakınlarında insana ait kemik parçaları bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 07:21:00 -
Japonya'daki tema park USJ yakınlarında insan kemikleri bulundu

Osaka'daki USJ tema parkında bir çalışan, park yerleşkesinin batısını çevreleyen yoldaki fundalıkta insan kemikleri buldu.

Emniyet yetkilileri, kafatası parçaları olduğu tahmin edilen ve cinsiyet tespiti yapılamayan kemiklerin kime ait olduğunu ve ölüm sebebini araştıracak.

Osaka kentinde Yodo Nehri'nin yer aldığı Konohana bölgesinde yer alan USJ, ülkenin popüler turizm noktaları arasında gösteriliyor.

2001'de 540 bin metrekare alanda hizmete giren eğlence parkı, ABD dışında açılan ilk Universal Studios olarak tanınıyor.

 

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