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Dünya Japonya'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Japonya'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti

Japonya’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 23 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 11:41:00 -
Japonya'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti

Yangın ve Afet İdare Ajansı, 19-25 Temmuz haftasında sıcak çarpması sebebiyle 8 bin 122 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Ajans, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini, 3 binden fazlasının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Hastaneye kaldırılanların yarısından fazlası 65 yaş üstü, 2 bin 627'si 18-64 yaş arası, 800'ünün de 17 yaş ve altı olduğunu kaydedildi.

Uzmanlar, sıcaklığın 28 dereceye ya da nem oranın yüzde 70'e ulaşması durumunda havalandırma cihazlarının çalıştırılmasını tavsiye ediyor.

 

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