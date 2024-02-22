  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Savunma Bakanlığı resmen açıkladı! Milli Uçak Gemisinde müthiş gelişme

Türkiye'nin Arnavutluk ile anlaşması bir ülkeyi salladı: Türkler kötü bir şey yapacak

Borcunu öde! Özgür, Meral’e böyle seslendi

Teskereye ‘hayır’ diyen CHP’ye gelsin! ‘SINIR ÖTESİ ÜS’ anketinde müthiş sonuçlar

"Selçuk Bayraktar'ın hocaları ülkemizde" deyip fena uçmuşlardı! Türkiye'ye karşı iki İHA üretip dünyaya tanıttılar

F-35 mi, Milli Muharip Uçak Kaan mı? Hintliler dünyanın merak ettiği soruya cevap verdi

ABD lideri kontrolden çıktı! Biden’dan Putin’e Sinkafli Küfür

İbretlik görüntüler! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na Babacan’dan Karamollaoğlu’na… Onlar milleti kandırdı, Erdoğan yaptı

Başkan Erdoğan ne dediyse yaptı ‘Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk’

İlginç olay! Tonlarca petrolün parası ödenemedi: 'Size petrole karşılık çay verelim' teklifi kabul edildi
Dünya Japonya'da yetkililer, İsrail'in ilhakı uluslararası hukuka aykırı diyerek açıkladı! Japonlar yoğun ilgi gösterdi
Dünya

Japonya'da yetkililer, İsrail'in ilhakı uluslararası hukuka aykırı diyerek açıkladı! Japonlar yoğun ilgi gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-02-22 18:10:00 - 2024-02-22 18:12:17
Japonya'da yetkililer, İsrail'in ilhakı uluslararası hukuka aykırı diyerek açıkladı! Japonlar yoğun ilgi gösterdi

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda Japonya, işgal yoluyla toprak ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve uluslararası hukuk kurallarının işgal altındaki Filistin toprakları için de geçerli olduğunu belirtti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini yürüten Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalar sürüyor.

Japonya adına duruşmalarda söz alan Japonya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Hukuk İşleri Bürosu Genel Müdürü Mikanagi Tomohiro, Japonya'nın "iki devletli çözümü" desteklediğini ifade etti.Mikanagi, işgal yoluyla toprak ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, uluslararası hukuk kurallarının işgal altındaki Filistin toprakları için de geçerli olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının kararlarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Mikanagi, kalıcı barış yolunun bu kararlara uymaktan geçtiğine işaret etti.

"Zorla toprakları ilhak etmek silahlı saldırıya orantılı karşılık olamaz"

Japonya adına söz alan Oxford Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Dapo Akande de askeri kuvvet kullanarak toprak elde etmenin uluslararası hukukta yasaklandığının altını çizdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akande, "Eğer devletlerin, toprakları ilhak etme yönündeki gerçek niyetlerini gizleyerek ve bir oldubitti yaratacak tedbirlerle diğer hak sahiplerini topraklar üzerindeki daimi kontrolünü kabul etmeye zorlayarak yasağı delmelerine izin verilirse, güç kullanarak toprak edinme yasağının etkisi ciddi şekilde zayıflayacaktır." dedi.

Japonya'nın, İsrail'in "meşru savunma hakkı kapsamında Filistin topraklarını işgal ettiği" şeklindeki iddiasını kabul etmediğini ifade eden Akande, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zorla toprakları ilhak etmek silahlı saldırıya orantılı karşılık olamaz. Meşru müdafaa hakkı bir devletin kendi halkını savunmak ve halihazırda sahip olunan toprakları korumak için kullanılır. Meşru savunma ilave toprak elde etmek için kullanılamaz. Görüşlerimi, Japonya'nın kuvvet kullanarak toprak kazanmama ilkesinin uluslararası hukukun emredici nitelikteki yasağını pekiştiren önemli norm olduğu ve uluslar arasında hukukun üstünlüğünün korunmasının merkezinde yer aldığı yönündeki görüşünü bir kez daha ifade ederek sonlandırıyorum."

BM Genel Kurulu, UAD'den görüş istemişti

BM Genel Kurulu, 30 Aralık 2022 tarihli kararında UAD'ye, Divan Statüsü'nün 65. maddesine dayanarak 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in Filistin'deki işgalinin hukuki neticelerine ilişkin iki soru yöneltti.

BM Genel Kurulunun Divan'dan cevaplarını talep ettiği sorular şu şekilde:

"1- İsrail'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını sürekli olarak ihlal etmesinin, işgali sürdürmesinin, 1967’den bu yana Filistin topraklarındaki yerleşim ve ilhak faaliyetlerinin, Kudüs’ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve ilgili ayrımcı mevzuat ve tedbirleri kabul etmesinin hukuki sonuçları nelerdir?

2- İsrail'in, ilk soruda belirtilen uygulamaları, işgalin hukuki statüsünü nasıl etkilemektedir ve bu durumun tüm devletler ve Birleşmiş Milletler için doğurduğu hukuki sonuçlar nelerdir?"

Danışma görüşü talebi, 17 Ocak 2023'te BM Genel Sekreteri tarafından UAD'ye ulaştırılırken Divan, BM üyesi devletlere ve Filistin'e danışma görüşü istenen sorular hakkında yazılı ve sözlü beyanda bulunma haklarına ilişkin bildirim yaptı.

Danışma görüşünün etkisi nedir?

UAD'nin verdiği danışma görüşleri, her ne kadar bağlayıcı olmasa da birçok devlet ve kuruluş tarafından dikkate alındığı ve verilen görüşe uygun hareket edildiği belirtiliyor.

Divan'ın, İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği duvara dair 2004'te verdiği danışma görüşünde duvarın hukuka aykırı olduğunu tespitinin ardından birçok devlet ve şirketin, söz konusu duvarın inşasına katkı sunmaktan imtina etmesi, İsrail'e sattıkları inşaat malzemelerinin duvarın yapımında kullanılmaması şartını koyması dikkati çekiyor.

Yine UAD'nin 22 Temmuz 2010'da uluslararası hukukta bir devletin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin yasaklanmadığı yönünde verdiği danışma görüşünün ardından, Kosova'nın bağımsızlığının meşruiyeti arttı ve bağımsızlığını tanıyan devlet sayısı çoğaldı.

UAD'nin görüşünün, işgalin uluslararası hukuka aykırılığı yönünde olması durumunda İsrail üzerindeki baskının artması ve ona açıkça destek veren ülkeleri uluslararası toplum tarafından tutumlarını gözden geçirmeye zorlamaları muhtemel.

Türkiye’yi eve mahsur edecek: Türkiye'nin hava durumu tahmini! Türkiye için oradan da haber geldi!
Türkiye’yi eve mahsur edecek: Türkiye'nin hava durumu tahmini! Türkiye için oradan da haber geldi!

Yaşam

Türkiye’yi eve mahsur edecek: Türkiye'nin hava durumu tahmini! Türkiye için oradan da haber geldi!

ABD'li banka: 35 milyar dolarlık satın alma sürprizi! Görüşmeler var iddiası: ilk açıklama dünyaya ilan edilecek
ABD'li banka: 35 milyar dolarlık satın alma sürprizi! Görüşmeler var iddiası: ilk açıklama dünyaya ilan edilecek

Dünya

ABD'li banka: 35 milyar dolarlık satın alma sürprizi! Görüşmeler var iddiası: ilk açıklama dünyaya ilan edilecek

Baykar’ın Azerbaycan’daki iş birliği: sona yaklaşılıyor! Türk savunma sanayimizi iki katına çıkaracak!
Baykar’ın Azerbaycan’daki iş birliği: sona yaklaşılıyor! Türk savunma sanayimizi iki katına çıkaracak!

Teknoloji

Baykar’ın Azerbaycan’daki iş birliği: sona yaklaşılıyor! Türk savunma sanayimizi iki katına çıkaracak!

Alman devi Lufthansa yüzlerce uçuşu iptal etti!
Alman devi Lufthansa yüzlerce uçuşu iptal etti!

Dünya

Alman devi Lufthansa yüzlerce uçuşu iptal etti!

SUV satın almak isteyenlere Toyota’dan böyle çılgınlık görülmedi! Corolla Cross fiyatları dibi gördü! Son noktayı koydu
SUV satın almak isteyenlere Toyota’dan böyle çılgınlık görülmedi! Corolla Cross fiyatları dibi gördü! Son noktayı koydu

Otomotiv

SUV satın almak isteyenlere Toyota’dan böyle çılgınlık görülmedi! Corolla Cross fiyatları dibi gördü! Son noktayı koydu

Savunma işbirliği anlaşması! Somali, Türkiye ile 10 yıllık anlaşmasını onayladı! Savaş gemisi olacak
Savunma işbirliği anlaşması! Somali, Türkiye ile 10 yıllık anlaşmasını onayladı! Savaş gemisi olacak

Ekonomi

Savunma işbirliği anlaşması! Somali, Türkiye ile 10 yıllık anlaşmasını onayladı! Savaş gemisi olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23