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Dünya

Japonya'da yangın faciası: 3 itfaiyeci ve 1 polis öldü

Sel felaketiyle uğraşan Japonya'da şimdi de yangın nedeniyle can kayıpları yaşandı. Bir fabrika deposundaki yangına müdahale eden 3 itfaiyeci ile 1 polis hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 15:07:00 -
Japonya'da yangın faciası: 3 itfaiyeci ve 1 polis öldü

Japonya sel felaketinin yaralarını henüz sarmaya çalışırken, bugün bir facia daha yaşandı. Shizuoka eyaletindeki bir fabrikanın deposunda çıkan yangına müdahale eden 3 itfaiye görevlisi ve 1 polis yangın sırasında kayboldu.

İHA'nın haberine göre, gece saat 02.00 sularında yangının çıktığı depoya girdikleri tahmin edilen 4 görevli ile kısa süre sonra telsiz bağlantısının kesildiği öğrenildi.

Bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, diğer yandan ise kaybolan ekip arkadaşlarına ulaşabilmek için saatlerce çaba sarfetti.

Bugün öğlen saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından alanda 4 cansız bedene ulaşıldı. Cansız bedenlerin saatlerdir kendilerinden haber alınamayan polis memuru ve itfaiye görevlilerine ait olduğu belirtildi.

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