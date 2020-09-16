  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Japonya’da Suga’nın başbakanlığı üstlenmesi öncesi Abe kabinesi istifa etti
Aktüel

Japonya’da Suga’nın başbakanlığı üstlenmesi öncesi Abe kabinesi istifa etti

LDP hakimiyetindeki Japonya parlamentosu olağanüstü oturumunda Suga'nın başbakanlık görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 06:33:49 -
Japonya’da Suga’nın başbakanlığı üstlenmesi öncesi Abe kabinesi istifa etti

TOKYO (AA) - Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen Suga Yoşihide’nin başbakanlığı üstlenmesi öncesi, mevcut Abe Şinzo kabinesi istifasını sundu.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Suga’nın görevi üstlenmesi öncesinde, 2017’den beri görevde bulunan mevcut kabine sabah toplu olarak görevinden ayrıldı.

Bakanların istifasını teslim alan Abe, "Ekonominin canlandırılması ve ulusal menfaatlerin korunmasına yönelik diplomasi için yaklaşık 8 yıl her gün çalışıldı." dedi.

Abe, yeni kabinenin görevi bıraktıkları yerden teslim alacağını belirterek, "Kuvvetli desteğinizi ve anlayışınızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Parti içi seçimlerde Abe'nin yerine LDP başkanlığına seçilen Suga’nın başbakanlık görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

- Yüzde 70 ile Suga

Abe, 7 yıl 8 ay sürdürdüğü görevi sonrası "Japonya’nın tek dönemde en uzun süre başbakanı" unvanını elde etmiş, Suga da Abe dönemlerinin hükümet sözcülüğünü yürütmüştü.

Ekim 2017’deki genel seçimlerde 465 koltuklu Temsilciler Meclisinde Abe’nin genel başkanlığını yürüttüğü LDP, 284 koltuk kazanmıştı.

Abe, ağustos sonu düzenlediği basın toplantısında, hastalığının nüksettiğini aktararak, "Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum.” ifadesini kullanarak, başbakanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.

Parti milletvekillerinin ve eyalet temsilciliklerinden 3’er oyun dahil edildiği hafta başındaki LDP iç seçimlerinde Suga, oyların yüzde 70’ini alarak LDP başkanlığına seçilmişti.

Suga, LDP hakimiyetindeki Japonya parlamentosunda düzenlenecek olağanüstü oturumda alacağı başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

- Muhtemel kabine

Göreve gelmesi sonrası yeni kabineyi açıklayacak Suga'nın, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Aso Taro ile Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'yu mevcut görevlerinde tutması bekleniyor.

Yeni kabinede İdari Reform Bakanlığına getirilecek Kono Taro'nun boşalttığı Savunma Bakanlığı koltuğuna, Dışişlerinden Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Abe'nin erkek kardeşi Nobuo Kişi'nin oturacağı kaydediliyor.

2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatlarından Sorumlu Devlet Bakanı Seiko Haşimoto ile Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi de koltuğunu koruyacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...
Gündem

Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönüşüne tepki gösterdi. Bunu bir 'hata' olarak n..
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı