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Japonya'da sel felaketi! 800 bin kişi tahliye edildi

Japonya'nın güneybatısında yer alan Kagoshima bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle olası afetlere karşı, selin tehdit ettiği üç şehirde yaklaşık 800 bin kişiye tahliye emri verildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
Japonya'da sel felaketi! 800 bin kişi tahliye edildi

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da devam eden sağanağın su baskınları ve toprak kaymaları riskini artırdığını belirten yetkililer, Kagoshima bölgesine bağlı Kagoshima, Kirishima ve Aira şehirlerinde yaklaşık 800 bin kişiye tahliye emri verdi. 

Japon Meteoroloji Ajansınca ülkenin güneybatısı ve batısını bir sonraki güne kadar aşırı yağışlar konusuna işaret edilirken, Kagoshima'daki 8 diğer belediye ve komşusu Miyazaki bölgesinde de yaklaşık 310 bin kişinin de tahliye edilebileceği uyarısında bulunuldu.

Ajans yetkilileri, düzenlenen acil durum toplantısında, halkı yoğun yağışlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Japonya'nın batısını geçen yıl temmuzda etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
  1. Japonya
  2. Kagoshima
  3. Kirishima
  4. Aira
  5. sel felaketi
  6. tahliye emri

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