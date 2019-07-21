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Japonya’da seçim sona erdi

Japonya’da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimleri sona erdi.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:59
Japonya’da seçim sona erdi

Japonya’da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimleri sona erdi.


Japonya’da 245 üyeli Üst Meclis’in 124 üyesinin belirleneceği seçim sona erdi. Sandıkların kapanması ile resmi olmayan sonuçlar da açıklanmaya başladı. Kamu yayıncısı NHK’ya göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin iktidar koalisyonunun Üst Meclis’te 63’ten fazla sandalyeyi güvence altına alarak, çoğunluğu koruyacağı öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:59
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