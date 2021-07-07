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Dünya Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
Dünya

Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'da 7 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 5'inci gününde, arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 09:21:00 -
Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'daki heyelan ve taşkında 4 kişi öldü, 64 kişi kayboldu

Japonya'nın Atami şehrinde şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen heyelan ve taşkında 4 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi kayboldu. Polis ve Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olay yerinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 7'ye çıktığını açıkladı.

Sel ve heyelan sonrası kentte kayıp 20'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Atami'de afetten etkilenen bölgelerde, itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.

 

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