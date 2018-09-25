Japonya'da ölü doğan bebeği beş yıl dolapta sakladı!

Japonya'da bir kadının ölü doğan bebeğini tren istasyonu yakınında otomatik eşya muhafaza dolabında sakladığı ortaya çıktı.

Kyodo'nun haberine göre, polis dün JR Uguisudani tren istasyonu yakınındaki dolapta torba içinde çürümüş bir bebek cesedi buldu.

Bebek cesedinin bulunmasının ardından 49 yaşındaki annenin, Arakawa Ward semtinde karakola giderek dört ya da beş yıl önce ölü doğan bebeğini dolaba koyduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Bebeği ölü doğunca paniğe kapılıp böyle bir şey yaptığını ve dolabın kilitli kalması için para ödemeyi sürdürdüğünü söyleyen kadın, tutuklandı.